Хоккей. Прогнозы на плей-офф КХЛ. 19 марта 2018 года

«Шуты» докажут, что они не сдались, а СКА поведёт в серии.

«Йокерит» — ЦСКА

Эта игра должна стать определяющей для финской команды. Либо мы сегодня увидим её волшебное преображение, которое может принести ей победу, либо же «армейцы» доведут счёт в серии до 3-0, и практически снимут вопрос о победителе. Какой из этих исходов более вероятен? Судя по тому, что мы видели в первых двух матчах — второй. В нападении подопечные Юкки Ялонена, особенно в первой игре, выглядели блекло. Интересно было посмотреть на Ээли Толванена , который сейчас доигрывает свои последние матчи в КХЛ, а потом уедет за океан. Но в двух московских играх он не впечатлил. В субботнем матче у «Йокерита» было больше шансов, но сказались проблемы с реализацией. Вдобавок, к несчастью для «шутов», свою игру поймал Илья Сорокин , который оформил пятый «сухарь» в шести встречах плей-офф. К тому же, у «армейцев» чётко действует защита, а там, где она даёт сбои, ей помогает вратарь.

И всё-таки, предположим, что в Хельсинки «Йокерит» сыграет по-другому. Концовка второй игры, в которой ЦСКА не пропустил лишь только чудом, должна настроить финскую команду на оптимистичный лад. Помогут в этом и родные болельщики, которые заполнят трибуны «Хартвалл-Арены». «Йокериту» отступать некуда, и он это прекрасно понимает. Предположим, что третья игра пройдёт по другому сценарию, отличному от того, который был в первых двух. Хозяева будут больше атаковать и искать счастья у чужих ворот, а ЦСКА сделает ставку на крепкую оборону и постарается наказать соперника в контратаках. Кто победит в этой борьбе, предугадать очень сложно, но попробуем поставить на «Йокерит». Когда им это делать, как не сейчас?

Прогноз: победа «Йокерита».

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«Локомотив» — СКА После первого матча главный тренер ярославцев Дмитрий Квартальнов признался, что по игре ему было абсолютно нечего сказать. Но вторая встреча получилась иной. «Железнодорожники» выиграли во многом благодаря реализации лишнего — первая шайба, заброшенная Артуром Каюмовым, случилась в большинстве. Впрочем, наставник «Локомотива» был сдержан в похвалах, отметив, что его команде удался только второй период, а за итоговый результат следует сказать Судницину и обороне. А главный тренер СКА Олег Знарок в качестве главной причины поражения отметил невезение в большинстве.

Продолжится ли оно в третьей игре. Не думаем. Вряд ли лучшая команда КХЛ последних лет в этом компоненте не сможет реализовать своих попыток в течение двух матчей подряд. Что же касается самой игры, то, скорее всего, в Ярославле мы увидим примерно ту же картину, которая была в Санкт-Петербурге. «Армейцы», как им и положено по статусу фаворита, будут больше атаковать, а «Локомотив» — сдерживать их порывы и навязывать контригру. Конечно, отчасти хозяевам может помочь и фактор родного поля, но серьёзного значения он иметь не будет, даже несмотря на то, что в Ярославле болеть умеют прекрасно. Скорее всего, в третьей игре серии не будет заброшено большого количества шайб, потому что ни один из соперников не будет полностью раскрываться до тех пор, пока ему это не будет необходимо для достижения нужного результата. Предположим, что сильнейшим в этой зарубе окажется СКА. Мастерства у питерского коллектива побольше, и его должно хватить для того, чтобы «армейцы» повели в серии со счётом 2-1.

Прогноз: победа СКА.