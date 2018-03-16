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Ю. Ялонен: если бы Лауридсен подрался с Капризовым, то Кирилл бы завтра не играл
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Ю. Ялонен: если бы Лауридсен подрался с Капризовым, то Кирилл бы завтра не играл 

Чемпионат.com 12 часов назад
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) на старте серии полуфинала Западной конференции.
«Сегодня победила команда, которая была лучше. ЦСКА играл хорошо, а мы — плохо. Завтра продолжаем. Что стало главной проблемой для нас? Банальные базовые вещи. Катание, силовая борьба.
Лауридсен пытался влезть в драку с Капризовым? Во-первых, там было очевидное нарушение со стороны соперника. Во-вторых, я не заметил драки. Если бы она случилась, то Капризов бы завтра не играл», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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