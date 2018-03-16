Ю. Ялонен: если бы Лауридсен подрался с Капризовым, то Кирилл бы завтра не играл

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) на старте серии полуфинала Западной конференции. «Сегодня победила команда, которая была лучше. ЦСКА играл хорошо, а мы — плохо. Завтра продолжаем. Что стало главной проблемой для нас? Банальные базовые вещи. Катание, силовая борьба. Лауридсен пытался влезть в драку с Капризовым? Во-первых, там было очевидное нарушение со стороны соперника. Во-вторых, я не заметил драки. Если бы она случилась, то Капризов бы завтра не играл», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.