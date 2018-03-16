«Крылья Советов» проведут матч с «Сибирью» при плюс 17 

Предматчевое занятие самарцы провели в футбольном манеже «Заря», в нем приняли участие все футболисты, которые прибыли в Новосибирск. Условия проведения тренировки и завтрашнего матча достаточно комфортные. На улице минусовая температура, в манеже плюс 17.
Стоит отметить, что это вторая игра под крышой для «КС» в этом сезоне. Первый матч был сыгран в Красноярске. Следующий выездной матч «Крылья Советов» вновь проведут в манеже. 31 марта самарцы сыграют в Тамбове в новом футбольном спорткомплексе.
Матч «Сибирь» — «Крылья Советов» состоится 17 марта и начнется в 14:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире на портале Футбольной Национальной Лиги. Также за ходом поединка можно будет следить по радиотрансляции на «Радио-Самара-Максимум» (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.