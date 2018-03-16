Зинэтула Билялетдинов: Считаю поражение в матче с «Металлургом» тренерским

РИА Новости. — Считаю поражение тренерским. Была боевая игра. Будем исправлять ошибки, — передает слова Билялетдинова

Добавим, что второй матч серии состоится завтра в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.