Ганчаренко: «Если будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что любая остановка матча приводит к тому, что интенсивность и КПД команды сразу падает. Специалист также добавил, что в футболе должно быть меньше пауз.

— Матч с «Лионом» — пока самый качественный в исполнении ЦСКА в этом сезоне?

— Знаете, когда мы вышли на предыгровую тренировку на это изумрудное поле, от которого уже немного отвыкли после сборов в испанском Кампоаморе, то появилось огромное желание играть в таких условиях (улыбается). Такое качество игры я связываю в том числе и с состоянием газона.

— Первый гол «Лиона», забитый после того, как мяч покинул поле, укрепил вас в мысли, что видеоповторы просто необходимы и без них уже никуда?

— Я здесь, пожалуй, соглашусь с Вернблумом. Хотелось бы, чтобы в футболе было меньше пауз. Зачем еще растягивать игру? Мы по своим датчикам видим, что любая остановка матча (замена, оказание медицинской помощи) приводит к тому, что интенсивность и КПД команды сразу падает. Если и дальше будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям. Меня удивляет другое.

— Что?

— В матче с «Лионом» два помощника судьи почему-то не отреагировали, когда мяч покинул поле. Видимо, сказался человеческий фактор… В целом у меня одно пожелание — чтобы в игре было как можно меньше пауз. Если и вводить видеоповторы, то решения по ним должны принимать очень быстро — в течение 15-20 секунд.