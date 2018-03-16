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Ганчаренко: «Если будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям»
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Ганчаренко: «Если будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям» 

Евро-футбол.Ру 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что любая остановка матча приводит к тому, что интенсивность и КПД команды сразу падает. Специалист также добавил, что в футболе должно быть меньше пауз.
— Матч с «Лионом» — пока самый качественный в исполнении ЦСКА в этом сезоне?
— Знаете, когда мы вышли на предыгровую тренировку на это изумрудное поле, от которого уже немного отвыкли после сборов в испанском Кампоаморе, то появилось огромное желание играть в таких условиях (улыбается). Такое качество игры я связываю в том числе и с состоянием газона.
— Первый гол «Лиона», забитый после того, как мяч покинул поле, укрепил вас в мысли, что видеоповторы просто необходимы и без них уже никуда?
— Я здесь, пожалуй, соглашусь с Вернблумом. Хотелось бы, чтобы в футболе было меньше пауз. Зачем еще растягивать игру? Мы по своим датчикам видим, что любая остановка матча (замена, оказание медицинской помощи) приводит к тому, что интенсивность и КПД команды сразу падает. Если и дальше будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям. Меня удивляет другое.
— Что?
— В матче с «Лионом» два помощника судьи почему-то не отреагировали, когда мяч покинул поле. Видимо, сказался человеческий фактор… В целом у меня одно пожелание — чтобы в игре было как можно меньше пауз. Если и вводить видеоповторы, то решения по ним должны принимать очень быстро — в течение 15-20 секунд.
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