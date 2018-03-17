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Виктор Козлов: Самсонов неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков
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Виктор Козлов: Самсонов неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Казанские Ведомости
— Хороший матч был. В начале допустили пару ошибок, чем соперник и воспользовался. Будем разбираться и готовиться к следующему матчу.
— Зимой вы с «Ак Барсом» произвели обмен Ярослава Косова на Андрея Чибисова. Довольны ли вы приобретением? — Мы считаем, что мы выиграли в этом обмене. «Ак Барс» тоже приобрел хорошего игрока. Это был равноценный обмен.
— С чем связана замена Василия Кошечкина? Травма или дали отдохнуть? — Мы дали поиграть Самсонову. Он неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков, — цитирует Козлова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, что после сегодняшней встречи счет в серии стал 1-1.
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