Виктор Козлов: Самсонов неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков

— Хороший матч был. В начале допустили пару ошибок, чем соперник и воспользовался. Будем разбираться и готовиться к следующему матчу.

— Зимой вы с «Ак Барсом» произвели обмен Ярослава Косова на Андрея Чибисова . Довольны ли вы приобретением? — Мы считаем, что мы выиграли в этом обмене. «Ак Барс» тоже приобрел хорошего игрока. Это был равноценный обмен.

— С чем связана замена Василия Кошечкина ? Травма или дали отдохнуть? — Мы дали поиграть Самсонову. Он неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков, — цитирует Козлова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что после сегодняшней встречи счет в серии стал 1-1.