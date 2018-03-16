Ярно Коскиранта: СКА с «Локомотивом» были в равных условиях

— Пауза сегодня помогла СКА победить? — «Локомотив» имел такую же паузу, поэтому мы были в равных условиях. Безусловно, перерыв пошел нам на пользу, было время отдохнуть и хорошо потренироваться. — Чем-то удивил удивил «Локомотив»? — Нет (смеется). — Чего ждете от следующего матча? — Нужно играть в свою игру, сегодня нам удалось выполнить план почти на сто процентов. Сопернику дали совсем мало шансов, Коскинен хорошо сыграл в воротах. Завтра надо все повторить, — передает слова Коскиранты корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Следующая встреча состоится 17 марта в Петербурге. Игры в Ярославле пройдут 19 и 20 марта.