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Плэтт: когда вижу, что моего партнёра атакуют, то готов защитить его и команду
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Плэтт: когда вижу, что моего партнёра атакуют, то готов защитить его и команду 

Чемпионат.com 12 часов назад
Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт поделился эмоциями после первого матча полуфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом», в котором «армейцы» победили со счётом 4:0.
«Очень хорошее начало серии. Сегодня мы сыграли практически идеально, если только не брать в расчёт концовку матча, где мы часто получали удаления. Было ли мне страшно, когда я бежал защищать Капризова от Лауридсена? Когда я вижу, что моего партнёра атакуют, я готов защитить его и свою команду. Мы постарались сегодня сократить шансы «Йокерита». Но, если мы будем продолжать удаляться так же, как в конце сегодняшней игры, то возможности у них появятся», — передаёт слова Плэтта корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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