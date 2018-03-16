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Егор Коршков: «Локомотив» проиграл СКА всего лишь бой, а не войну
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Егор Коршков: «Локомотив» проиграл СКА всего лишь бой, а не войну 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
— Почему так начали? — Первый период точно провалили. Во втором хотели выровнять, но опять получили ненужные голы. В третьем более-менее получилось. Проигран всего лишь бой, не война. Мы готовимся на завтра. Будет совсем другой день и новая игра.
— Быстрый гол подкосил? — Может быть, чуть-чуть не ожидали. Никогда не ожидаешь, что так быстро пропустишь. Начали не так, как хотели, что-то пошло не так. Сейчас сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу.
— В чем нужно прибавлять? — Шайбу больше держать, в тело играть, добавлять в скорости. Думаю, у нас все получится.
— Только ли скоростью можно взять СКА? Или это совмещение скорости и силовой борьбы? — Сами понимаете, что там мастера играют, и в технике их тяжело переиграть. За счет работы у нас все получится.
— Был ли план играть очень короткими сменами, поднять бешеный темп? — Ничего такого сверхъестественного не было. Просто готовились играть концентрированно с первых минут, но гол как-то выбил.
— Не было перегорания? Не сидело в голове, что проигрывали СКА в плей-офф два года подряд? — Все помнят об этом, мы готовились с двойной концентрацией. Но вы видели сами.
— Знали, что с 2015 года СКА если и проигрывал в плей-офф, то только Квартальнову? — Нет, за такой статистикой не наблюдали.
— Ковальчук сказал, что такие сильные СКА и ЦСКА — это плохо для лиги. Согласны с ним? — Не ко мне вопрос, — передает слова Коршкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 4:0. Отличились Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков. Армейцы повели в серии 1-0.
Следующая встреча состоится 17 марта в Петербурге. Игры в Ярославле пройдут 19 и 20 марта.
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