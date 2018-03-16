Егор Коршков: «Локомотив» проиграл СКА всего лишь бой, а не войну

— Почему так начали? — Первый период точно провалили. Во втором хотели выровнять, но опять получили ненужные голы. В третьем более-менее получилось. Проигран всего лишь бой, не война. Мы готовимся на завтра. Будет совсем другой день и новая игра.

— Быстрый гол подкосил? — Может быть, чуть-чуть не ожидали. Никогда не ожидаешь, что так быстро пропустишь. Начали не так, как хотели, что-то пошло не так. Сейчас сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующему матчу.

— В чем нужно прибавлять? — Шайбу больше держать, в тело играть, добавлять в скорости. Думаю, у нас все получится.

— Только ли скоростью можно взять СКА? Или это совмещение скорости и силовой борьбы? — Сами понимаете, что там мастера играют, и в технике их тяжело переиграть. За счет работы у нас все получится.

— Был ли план играть очень короткими сменами, поднять бешеный темп? — Ничего такого сверхъестественного не было. Просто готовились играть концентрированно с первых минут, но гол как-то выбил.

— Не было перегорания? Не сидело в голове, что проигрывали СКА в плей-офф два года подряд? — Все помнят об этом, мы готовились с двойной концентрацией. Но вы видели сами.

— Знали, что с 2015 года СКА если и проигрывал в плей-офф, то только Квартальнову? — Нет, за такой статистикой не наблюдали.

— Ковальчук сказал, что такие сильные СКА и ЦСКА — это плохо для лиги. Согласны с ним? — Не ко мне вопрос, — передает слова Коршкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Следующая встреча состоится 17 марта в Петербурге. Игры в Ярославле пройдут 19 и 20 марта.