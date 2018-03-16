​Пардью ведёт переговоры о своём будущем в «Вест Бромвиче»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью решает вопрос о своём будущем с руководством. Пардью был назначен на должность менеджера в ноябре и испытывает огромное давление в связи с серией из шести поражений подряд.

— Я думаю, пришло время поговорить с руководством и сказать им: «Я не знаю, откуда поступают эти спекуляции, каждая игра для меня как последняя. Давайте проясним ситуацию». Я успел поговорить с ними, а учитывая, что я до сих пор занимаю эту должность, они выслушали меня, — отметил Пардью в интервью Sky Sports.

После 30-го тура «Вест Бромвич» располагается на 20-й строчке, отставая от ближайшего конкурента в лице «Сток Сити» на 7 очков.