Штегер раскритиковал Гётце

Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Штегер подверг критике хавбека Марио Гётце после матча с «Зальцбургом» (0:0).

"Мы очень недовольны выступлением Марио. Если ничего из того, что мы планировали, не реализуется на поле, надо дать шанс другим футболистам. Если что-то совсем не работает, будет правильно об этом сказать, это не проблема. Есть и другие футболисты, игра которых нас не устроила.

Было ясно, что нам надо что-то предпринять в нападении. На лавке сидели двое атакующих футболистов, так что мы отреагировали сразу после первого тайма, проведя две замены" — приводит слова Штегера FourFourTwo.

Напомним, что «Боруссия» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.