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Штегер раскритиковал Гётце
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Штегер раскритиковал Гётце 

Soccer News 12 часов назад
Фото: Soccer News
Наставник дортмундской «Боруссии» Петер Штегер подверг критике хавбека Марио Гётце после матча с «Зальцбургом» (0:0).
"Мы очень недовольны выступлением Марио. Если ничего из того, что мы планировали, не реализуется на поле, надо дать шанс другим футболистам. Если что-то совсем не работает, будет правильно об этом сказать, это не проблема. Есть и другие футболисты, игра которых нас не устроила.
Было ясно, что нам надо что-то предпринять в нападении. На лавке сидели двое атакующих футболистов, так что мы отреагировали сразу после первого тайма, проведя две замены" — приводит слова Штегера FourFourTwo.
Напомним, что «Боруссия» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
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