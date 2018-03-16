Джефф Платт: «Сегодня ЦСКА в матче с „Йокеритом“ сыграл идеално»

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт победы над «Йокеритом» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) отметил, что его команда постаралась минимизировать шансы соперника.

— Как вам начало серии с «Йокеритом»?

— Очень хорошее начало. Можно сказать, что сегодня мы сыграли идеально, если не брать в расчет концовку, в которой несколько раз удалились.

— В третьем периоде, когда случился эпизод между Лауридсеном и Капризовым, вы очень быстро побежали к месту происшествия. Не испугались, все-таки Лауридсен очень большой хоккеист?

— Это просто инстинкт. Когда вижу, что моего партнера атакуют, то просто хочу защитить его и свою команду.

— Показалось, что сегодня шансов у «Йокерита» не было вообще.