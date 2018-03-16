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Джефф Платт: «Сегодня ЦСКА в матче с „Йокеритом“ сыграл идеално»
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Джефф Платт: «Сегодня ЦСКА в матче с „Йокеритом“ сыграл идеално» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт победы над «Йокеритом» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) отметил, что его команда постаралась минимизировать шансы соперника.
— Как вам начало серии с «Йокеритом»?
— Очень хорошее начало. Можно сказать, что сегодня мы сыграли идеально, если не брать в расчет концовку, в которой несколько раз удалились.
— В третьем периоде, когда случился эпизод между Лауридсеном и Капризовым, вы очень быстро побежали к месту происшествия. Не испугались, все-таки Лауридсен очень большой хоккеист?
— Это просто инстинкт. Когда вижу, что моего партнера атакуют, то просто хочу защитить его и свою команду.
— Показалось, что сегодня шансов у «Йокерита» не было вообще.
— Мы постарались сократить эти шансы, но если мы будем продолжить удаляться также, как в третьем периоде, то шансы у соперника появятся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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