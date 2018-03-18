Горбенко и Иванов не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Алсмере

Россияне Сергей Горбенко Василий Иванов потерпели второе поражение на групповой стадии этапа Мирового тура в Алсмере (Нидерланды), проиграв представителям Нидерландов Свену Висмансу и Яннесу ван дер Харму со счётом 0:2 (14:21, 16:21). Продолжительность противостояния составила 39 минут. В первом туре Горбенко и Иванов проиграли немецкому дуэту Макс Бетцин/Йонатан Эрдманн со счётом 1:2 (15:21, 21:15, 7:15). Российский дуэт занял последнее место в группе A и не смог пробиться в плей-офф соревнований.