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Горбенко и Иванов не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Алсмере
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Горбенко и Иванов не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Алсмере 

Чемпионат.com 4 часа назад
Россияне Сергей Горбенко и Василий Иванов потерпели второе поражение на групповой стадии этапа Мирового тура в Алсмере (Нидерланды), проиграв представителям Нидерландов Свену Висмансу и Яннесу ван дер Харму со счётом 0:2 (14:21, 16:21). Продолжительность противостояния составила 39 минут.
В первом туре Горбенко и Иванов проиграли немецкому дуэту Макс Бетцин/Йонатан Эрдманн со счётом 1:2 (15:21, 21:15, 7:15).
Российский дуэт занял последнее место в группе A и не смог пробиться в плей-офф соревнований.
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