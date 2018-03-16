В погоне за конкурентами: «Краснодар» против «Уфы»

«Краснодар» — «Уфа»

Стадион: «Краснодар» (Россия)

В рамках 23 тура чемпионата России в гости к «Краснодару» Игоря Шалимова пожалует «Уфа» Сергея Семака . Несмотря на то, что соперников в турнирной таблице разделяет всего две строчки, задачи на концовку сезона у них абсолютно разные. «Быки» пока еще продолжают бороться за чемпионство, однако задачей минимум для них будет попадание в зону Лиги Чемпионов. «Горожане» же вряд ли пробьются еврокубки, и сохранение текущего шестого места будет считать огромным успехом для клуба из Башкоркостана.

Неплохой ход «Краснодара» в Премьер-Лиге, включивший в себя 4 победы подряд, прервало московское «Динамо» — ничья 0:0 на «Арене Химки». На текущий момент «быки» располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы РФПЛ. От идущих впереди ЦСКА и "Спартака" «черно-зеленые» отстают всего на 1 балл, так что концовка чемпионата должна получиться очень жаркой. Последние результаты «Краснодара» уменьшили давление на главного тренера команды, а ведь еще осенью каждый болельщик команды желал отставки Шалимова.

"Уфа" в текущем сезоне не перестает удивлять футбольную общественность своими результатами. И даже после паузы в чемпионате команда не сбавляет оборотов: ничья с московским «Динамо» (1:1) и победа над «Анжи» (3:2) являются тому подтверждением. Правда, 7 из 8 побед «горожан» в Премьер-Лиге были добыты на домашней арене. Последняя выездная виктория подопечных Семака датирована лишь июлем 2017 года. С краснодарцами «Уфа» играет не лучшим образом, но грядущий поединок вполне способен перевернуть это статистику.

Интересные факты противостояния «Краснодара» и «Уфы»:

В 4 последних матчах против «Уфы» краснодарцы не пропустили ни одного гола.

"Горожане" не могут победит в 10 гостевых поединках Премьер-Лиги к ряду.

Быки не проигрывают «Уфе» на протяжении 6 матчей подряд в чемпионате России.

"Краснодар" выиграл 4 из 5 последних матчей во внутреннем первенстве.

Ориентировочные составы на игру:

Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.

Уфа: Беленов, Неделчару, Аликин, Никитин, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа»:

"Быки" считаются фаворитами встречи, их текущая форма позволяет рассчитывать на победу. Да и мотивации у подопечных Шалимова на порядок больше — все-таки клуб еще не выбыл из чемпионской гонки. «Уфа» на выезде проигрывает всем подряд, и вряд ли ей удастся выстоять в Краснодаре, хотя эта команда определенно умеет удивлять.

Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1,68, ничейный исход — 3,72, виктория «Уфы» — 6,50.

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