Игнатьев: видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит»

Криштиану Роналду и "Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси Антуана Гризманна ? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится", — сказал он.

Также Игнатьев выразил мнение, что за все время работы в «Зените» Манчини не удалось поставить игру команде.

"Набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя", — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью 1:1 и вылетел из турнира.