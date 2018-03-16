Ещё
Игнатьев: видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игнатьев: видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит» 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил работу наставника петербургского "Зенита" Роберто Манчини. Специалист раскритиковал итальянца, который регулярно высказывает недовольство трансферной политикой клуба, передает RT.
"Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится", — сказал он.
Также Игнатьев выразил мнение, что за все время работы в «Зените» Манчини не удалось поставить игру команде.
"Набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя", — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью 1:1 и вылетел из турнира.
Газета.Ru: последние новости
Биатлонистки Миленина и Румянцева готовы выступить в лыжной эстафете без мужчин Брат футболиста "Локомотива" задержан по подозрению в мошенничестве Тренерам разрешили использовать мобильную связь в тактических целях на ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение