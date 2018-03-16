Игнатьев: видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит» 

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил работу наставника петербургского "Зенита" Роберто Манчини. Специалист раскритиковал итальянца, который регулярно высказывает недовольство трансферной политикой клуба, передает RT.
"Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на «Зените» они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится", — сказал он.
Также Игнатьев выразил мнение, что за все время работы в «Зените» Манчини не удалось поставить игру команде.
"Набор игроков в футболках «Зенита» не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя", — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью 1:1 и вылетел из турнира.