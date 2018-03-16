Роберто Манчини: «Возглавить сборную Италии станет чем-то невероятным»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не стал исключать возможности однажды возглавить сборную Италии​. По словам специалиста, это было бы великолепно. Тем не менее, как подчеркнул Манчини, пока он сосредоточен на работе в питерском клубе и старается делать все для победы.

— Когда находишься за границей, то всегда скучаешь по родной стране, — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Sky. — Видишь, как играет сборная, и это возвращает тебя мыслями в прошлое, в 70-е и 80-е годы. Потрясающие эмоции. Никто не знаешь, что произойдет в жизни. Думаю, что возглавить сборную Италии в один из дней было бы чем-то невероятным. Пока же я стараюсь побеждать и делать все возможное в «Зените».