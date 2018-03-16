Роберто Манчини: «Возглавить сборную Италии станет чем-то невероятным» 

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не стал исключать возможности однажды возглавить сборную Италии. По словам специалиста, это было бы великолепно. Тем не менее, как подчеркнул Манчини, пока он сосредоточен на работе в питерском клубе и старается делать все для победы.
— Когда находишься за границей, то всегда скучаешь по родной стране, — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Sky. — Видишь, как играет сборная, и это возвращает тебя мыслями в прошлое, в 70-е и 80-е годы. Потрясающие эмоции. Никто не знаешь, что произойдет в жизни. Думаю, что возглавить сборную Италии в один из дней было бы чем-то невероятным. Пока же я стараюсь побеждать и делать все возможное в «Зените».