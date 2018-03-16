Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и известный продюсер Яна Рудковская проводят семейный отдых на Мальдивах. Евгений , Яна, одиннадцатилетний Егор (сын Плющенко от первого брака) и пятилетний Саша — образец идеальной семьи. Плющенко и Рудковская с удовольствием делятся с подписчиками моментами из путешествий.

Яна размещает в Instagram кадры на фоне голубого неба и кристально-чистой воды.

Евгений опубликовал фотографии сыновей, отметив, что они похожи.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская познакомились в 2007 году в Лондоне. Как говорили будущие супруги, чувства вспыхнули сразу. Они зарегистрировали брак через два года, а еще через четыре у них родился сын Саша.