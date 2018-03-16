Александр Мостовой: «Не сказал бы, что „Реал“ — очевидный фаворит в паре с „Ювентусом“

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что "Реал" и «Ювентус» имеют равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдет 3 апреля в Турине, а ответный — 11 апреля в Мадриде. — Эту пару выделил бы, как самую интересную. И я бы не сказал, что «Реал» — очевидный фаворит, — сказал Мостовой. — Думаю, шансы здесь 50 на 50. Сейчас будет вдвойне интересно посмотреть на «Ювентус».

— Если Буффон опять не сможет выиграть Лигу чемпионов, что при таком сопернике вполне вероятно, как это расцените?

— Ну, не получится и не получится. Многие кричат, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. А какая разница? Я вам еще пятнадцать-двадцать великих футболистов назову, кто не выигрывал чемпионат мира. Они от этого что, хуже играли? Да нет. Они все равно гениальные. Кройф не выигрывал этот турнир, но он входит в топ-пять лучших игроков всех времен. Поэтому если Буффон не выиграет Лигу чемпионов, то ничего страшного не случится. Кто-то выигрывал ее, сидя в запасе. И что? В памяти все равно остается то, как футболист играл. Мы будем вспоминать Буффона, как одного из лучших вратарей современности.

— На чьей стороне ваши симпатии в этой паре?