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Александр Мостовой: «Не сказал бы, что „Реал“ — очевидный фаворит в паре с „Ювентусом“
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Александр Мостовой: «Не сказал бы, что „Реал“ — очевидный фаворит в паре с „Ювентусом“ 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что "Реал" и «Ювентус» имеют равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдет 3 апреля в Турине, а ответный — 11 апреля в Мадриде. — Эту пару выделил бы, как самую интересную. И я бы не сказал, что «Реал» — очевидный фаворит, — сказал Мостовой. — Думаю, шансы здесь 50 на 50. Сейчас будет вдвойне интересно посмотреть на «Ювентус».
— Если Буффон опять не сможет выиграть Лигу чемпионов, что при таком сопернике вполне вероятно, как это расцените?
— Ну, не получится и не получится. Многие кричат, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. А какая разница? Я вам еще пятнадцать-двадцать великих футболистов назову, кто не выигрывал чемпионат мира. Они от этого что, хуже играли? Да нет. Они все равно гениальные. Кройф не выигрывал этот турнир, но он входит в топ-пять лучших игроков всех времен. Поэтому если Буффон не выиграет Лигу чемпионов, то ничего страшного не случится. Кто-то выигрывал ее, сидя в запасе. И что? В памяти все равно остается то, как футболист играл. Мы будем вспоминать Буффона, как одного из лучших вратарей современности.
— На чьей стороне ваши симпатии в этой паре?
— Наверное, на стороне «Ювентуса». (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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