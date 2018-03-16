Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что у «Ромы» не будет шансов против «Барселоны», если Лионель Месси сыграет так же, как и в 1/8 финала с «Челси» (1:1, 3:0). — Я еще до жеребьевки хотел, чтобы «Барсе» попалась «Рома», или что-то такое, а не "Реал", — отметил Мостовой. — Все-таки болею за «Барселону» и Месси, рад, что им будет полегче. «Рома» — это не «Бавария», не «Манчестер Сити». Считаю, что пока в команде есть Месси, она будет на вершине. То, что Лионель сделал с «Челси», лишний раз подтвердило мои слова. — Какая пара самая предсказуемая по результату?
— Для меня — «Барселона» — «Рома». Если Месси будет играть так, как с «Челси». Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» в другом четвертьфинале больше шансов, чем у «Ливерпуля», но не намного.
— То, что первый матч пройдет в Ливерпуле, немного понижает шансы клуба из этого города. Давайте так: 55 на 45 в пользу «Манчестер Сити». Но, повторюсь, только потому что вторая игра пройдет у него дома, — сказал эксперт. Также экс-полузащитник «Сельты» высказался насчет четвертьфинала «Севилья» — «Бавария». — Ясно, что все считают «Баварию» фаворитом. Но кто думал, что «Севилья» пройдет "Манчестер Юнайтед"? Из десяти человека два. Я входил в это число. Я был уверен, что испанцы просто так сдаваться не будут. В этой паре мне ничего не понятно. Сейчас такая стадия, что никто никому не будет уступать, — заявил Мостовой. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)