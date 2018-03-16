Александр Мостовой: «Пара „Барселоны“ и „Ромы“ — самая предсказуемая по результату»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что у «Ромы» не будет шансов против «Барселоны», если Лионель Месси сыграет так же, как и в 1/8 финала с «Челси» (1:1, 3:0). — Я еще до жеребьевки хотел, чтобы «Барсе» попалась «Рома», или что-то такое, а не "Реал" , — отметил Мостовой. — Все-таки болею за «Барселону» и Месси, рад, что им будет полегче. «Рома» — это не «Бавария», не «Манчестер Сити». Считаю, что пока в команде есть Месси, она будет на вершине. То, что Лионель сделал с «Челси», лишний раз подтвердило мои слова. — Какая пара самая предсказуемая по результату?

— Для меня — «Барселона» — «Рома». Если Месси будет играть так, как с «Челси». Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» в другом четвертьфинале больше шансов, чем у «Ливерпуля», но не намного.