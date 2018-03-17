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Можно ли использовать видеоарбитров на ЧМ-2018? Отвечает Блаттер
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Можно ли использовать видеоарбитров на ЧМ-2018? Отвечает Блаттер 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в беседе с корреспондентом «СЭ» выразил свое мнение относительно использования видеоарбитров (ВАР) на чемпионате мира в России.
Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола
— В начале марта перед ежегодным общим заседанием Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) вы обратились к его членам с призывом не утверждать ВАР, не позволять использовать видеоповторы на ЧМ-2018.
— Уточню: я не против ВАР. Но нельзя экспериментировать с чемпионатом мира. Нельзя сейчас проводить настолько фундаментальные изменения в правилах игры. В этом смысл моего обращения. И я буду его повторять.
— Очевидно, что президент УЕФА Александер Чеферин против видеоповторов. Он не собирается их использовать в Лиге чемпионов.
— Да. В новом сезоне ВАР в Лиге чемпионов не будет. Видеоассистентов используют немногие. Слишком часто возникают противоречия.
— Ждем, что проблемы возникнут и на чемпионате мира. Такие же, как и в прошлом году на Кубке конфедераций.
— Проблемы могут быть. Ведь многие судьи никогда не сталкивались с видеоповторами, не использовали их. Например, арбитры из Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии… Никакие курсы, даже месячные, не помогут. Нужен опыт соревнований, чтобы рефери сначала опробовали это на практике в других соревнованиях, менее значимых. К примеру, на турнирах юношеских сборных. (Александр БОБРОВ)
Как в России внедрить ВАР. предложение от «СЭ» // ФИФА утвердила использование видеоарбитров на ЧМ-2018 в России Когда в России введут видеоповторы? Отвечают Будогосский и Карасев
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