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«Ден Хааг» в гостях выиграл у «Эксельсиора»
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«Ден Хааг» в гостях выиграл у «Эксельсиора» 

Soccer News 10 часов назад
Фото: Soccer News
В рамках 28-го тура чемпионата Голландии «Ден Хааг» на выезде одержал волевую победу над «Эксельсиором».
"Эксельсиор" — «Ден Хааг» — 1:2  Голы: Массоп, 26 — 1:0, Йонсен, 52 — 1:1, Йонсен, 79 — 1:2.
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