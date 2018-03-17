Манчини признался, что скучает по Италии 

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что тоскует по родине. Его слова приводит Football Italia.
"Когда находишься за границей, всегда скучаешь по родине. Вижу игру сборной Италии и вспоминаю великолепные эмоции из 70-х и 80-х. Никогда не знаешь, что будет в жизни дальше", — сказал тренер.
Он также отметил, что постарается сделать все для победы «Зенита» на чемпионатах.
"Думаю, однажды возглавить сборную Италии было бы чем-то исключительным. В то же время постараюсь сделать все возможное и что-то выиграть с «Зенитом», — добавил Манчини.
Ранее известный телекомментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу Роберто Манчини.