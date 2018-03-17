Манчини признался, что скучает по Италии

"Когда находишься за границей, всегда скучаешь по родине. Вижу игру сборной Италии и вспоминаю великолепные эмоции из 70-х и 80-х. Никогда не знаешь, что будет в жизни дальше", — сказал тренер.

Он также отметил, что постарается сделать все для победы «Зенита» на чемпионатах.

"Думаю, однажды возглавить сборную Италии было бы чем-то исключительным. В то же время постараюсь сделать все возможное и что-то выиграть с «Зенитом», — добавил Манчини.