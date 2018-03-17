Спортдайджест: Кубок мира в Каире, прически от Цезаря и запрет бикини

Телеканал «МИР 24» представляет обзор наиболее интересных новостей из мира спорта.

Самый желанный футбольный трофей — Кубок Мира — впервые за 28 лет прибыл в Каир. Заветный приз посетил город в рамках своего мирового турне.

В чужие ворота без остановок

Как забивают вратари } В октябре стало известно, что сборная Египта поедет на чемпионат Мира в Россию. И радости местных болельщиков не было предела. Ведь эта страна не участвовала в мундиале почти три десятка лет. Напомним, египетские футболисты оказались в одной группе со сборными России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Египетский парикмахер Валид Макрам по прозвищу «Цезарь» сегодня известен чуть ли не во всей стране. А все потому, что он украшает прически своих клиентов портретами знаменитых футболистов.

Очередной его шедевр — местная футбольная звезда Мохаммед Салах , 25-летний полузащитник сборной страны и английского «Ливерпуля». На создание такого портрета уходит около двух часов времени. Но от клиентов нет отбоя. Сейчас к парикмахеру можно попасть только по предварительной записи. Столь своеобразным искусством «Цезарь» овладел несколько лет назад и уже успел выстричь на затылках фанатов не один десяток портретов знаменитых игроков.

А вот Международная лига серфинга всерьез задумалась об ужесточении дресс-кода спортсменок. Девушки в бикини теперь реже будут попадать в объективы телекамер.

Телевизионщикам даны указания снимать таких серфингисток только на общих планах, а предпочтение отдавать тем, кто выступает в шортах. Все это, по мнению руководства Лиги, сделано исключительно ради болельщиков, которые якобы считают такие кадры слишком откровенными.

Отметим, что Мировая Лига серфинга — не единственная, которая пошла на подобные ограничения. В этом году Формула-1 отказалась от грид-герлз — моделей в купальниках, которые выстраивали болиды перед стартом.

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