Прогноз на матч Арсенал Тула — Ростов: туляки потеряют первые очки весной с командой Карпина

«Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-лиги (17.03.2018, 14:00 мск).

Тульский «Арсенал» уже практически полностью обезопасил от возможного вылета в ФНЛ, вступив даже в активную борьбу за шестое место в турнирной таблице РФПЛ, которое может стать еврокубковым. Сегодня команда Миодрага Божовича сыграет дома с «Ростовом», который находится всего в трёх очках от зоны переходных матчей, поэтому очень нуждается в очках, а значит мы вправе ожидать очень интересный поединок в морозной Туле.

Команда

"Арсенал" Тула

23:23 "Ростов"

18:20 "Арсенал" Тула

Тульский «Арсенал» может стать главным открытием весенней части сезона. Команда Миодрага Божовича здорово прогрессирует, а взятый в аренду Артём Дзюба здорово вписался в стан туляков. Жаль, что аренда рассчитана только на полгода. После неважной концовки осенней части чемпионата «оружейники» начали побеждать. В первом весеннем матче туляки вырвали победу в домашнем матче с «Ахматом» (1:0), а в прошлом туре «Арсенал» разобрался в гостях с «Амкаром» (2:0). С середины апреля туляков ждёт очень сложный календарь, поэтому команде Божовича нужно побеждать в ближайших трёх турах, чтобы быть фаворитом в борьбе за шестое место в Премьер-лигу.

Не сыграют: Гиа Григалава, Хабиб Маига и Александру Бурчану (травмированы).

"Ростов"

У «Ростова» же наоборот сложный календарь сразу после зимней паузы, и Валерию Карпину непросто проявить себя со своей новой командой. В своём первом матче в 2018-м году ростовчане проиграли в гостях «Краснодару» (1:3), наделав немало ошибок по ходу встречи. В минувшее же воскресенье команда Карпина сыграла более строго и надёжно, в результате чего добилась ничьей в домашнем матче с "Зенитом" (0:0). Сейчас отрыв «Ростова» от зоны переходных матчей 3 очка, и после матча с «Арсеналом» «жёлто-синих» ждут встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Можно угодить ниже 12-го места, но в концовке чемпионата календарь несложный, так что не очень верится в вероятность вылета ростовчан.

Где смотреть матч

Матч «Арсенал» — «Ростов» будет показан в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Наш футбол». В текстовом формате прямая трансляция этого поединка будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Арсенал" имеет небольшое преимущество над «Ростовом» по статистике личных встреч: +2=2-1, хотя по разнице мячей туляки уступают ростовчанам — 6:7. В нынешнем сезоне южане дома сыграли вничью с «оружейниками» 2:2. Тогда Юсупов забил быстрый гол и вывел «Ростов» вперёд, Джорджевич оформил дубль и перевернул ход встречи, но в концовке встречи Калачёв с пенальти спас ничью для ростовчан.

Интересные факты

"Арсенал" имеет 3-матчевую беспроигрышную серию, выиграв оба весенних матча (+2=1-0, 4:1);

В пяти из последних семи домашних матчей «Арсенал» не пропускал. В двух других матчах было пропущено всего по одному голу;

"Арсенал" занимает второе место в чемпионате по результатам первых таймов (+9=10-3, 13:7);

"Арсенал" не забил ни одного гола в чемпионате с 46 по 60 минуты;

"Арсенал" является одной из самых бескомпромиссных чемпионата — 4 ничьих. Столько же у «Локомотива» и «Краснодара»;

"Ростов" имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах чемпионата (+0=2-5, 3:11);

"Ростов" является одной из самых скучных команд чемпионата — в матчах с участием ростовчан в чемпионате забивается в среднем по 1,73 гола. Меньше только в матчах «Амкара» (1,50).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"