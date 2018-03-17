Бывший тренер: с 2005 года Надаль регулярно пользуется болеутоляющими средствами

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал о сложных периодах в карьере своего племянника. Его слова приводит Eurosport

"Рафа неоднократно говорил, что предпочел бы реже побеждать, чтобы снизить болевые ощущения. С 2005 года он регулярно пользуется болеутоляющими средствами. Все началось с травмы, которая была получена после первой победы на " Ролан Гаррос ".

Врачи говорили, что карьера Рафы завершена. С того момента мы неоднократно прерывали тренировки из-за болевых ощущений, " — сказал Тони.

Он также отметил, что Рафаэль имеет сильный характер и огромный талант.

"У Рафы сильный характер, что позволило ему добиться успеха в таких сложных условиях. Многие спортсмены с огромным талантом не смогли раскрыть свой потенциал, я пытался не допустить этого в отношении своего племянника", — добавил тренер.