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Бывший тренер: с 2005 года Надаль регулярно пользуется болеутоляющими средствами
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Бывший тренер: с 2005 года Надаль регулярно пользуется болеутоляющими средствами 

Газета.Ru 8 часов назад
Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал о сложных периодах в карьере своего племянника. Его слова приводит Eurosport.
"Рафа неоднократно говорил, что предпочел бы реже побеждать, чтобы снизить болевые ощущения. С 2005 года он регулярно пользуется болеутоляющими средствами. Все началось с травмы, которая была получена после первой победы на "Ролан Гаррос".
Врачи говорили, что карьера Рафы завершена. С того момента мы неоднократно прерывали тренировки из-за болевых ощущений, " — сказал Тони.
Он также отметил, что Рафаэль имеет сильный характер и огромный талант.
"У Рафы сильный характер, что позволило ему добиться успеха в таких сложных условиях. Многие спортсмены с огромным талантом не смогли раскрыть свой потенциал, я пытался не допустить этого в отношении своего племянника", — добавил тренер.
Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер выразил желание сыграть с Рафаэлем Надалем на грунтовом корте.
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