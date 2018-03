«Маленький солдат»: корги протаптал себе дорогу через сугробы

Забавный видеоролик покорил пользователей Сети. Пес, породы вельш‐корги, мужественно протаптывает себе дорогу через огромные сугробы. Кадры опубликовал портал ABC News в социальной сети Twitter.

Как сказано в описании к видео, у маленького щенка

вельш-корги

это был первый опыт такой прогулки после сильного снегопада. Пес практически полностью проваливался в сугробы.

Deep snow was no match for Pavlov the courageous corgi, who made the most of his first experience of heavy snowfall by becoming the world’s most adorable snow plow. https://t.co/2ZlUrKrSEb pic.twitter.com/47fNt26Ab7

— ABC News (@ABC) 16 марта 2018 г.

Видео активно комментируют пользователи социальной сети. Вместе с комментариями, выражающими умиление, люди отмечают, что щенок очень мужественен в преодолении препятствия в виде сугроба.

«Какой маленький солдат»

Маленького корги также уже назвали самым восхитительным снегоочистителем в мире.

