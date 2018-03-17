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«Маленький солдат»: корги протаптал себе дорогу через сугробы
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«Маленький солдат»: корги протаптал себе дорогу через сугробы 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Забавный видеоролик покорил пользователей Сети. Пес, породы вельш‐корги, мужественно протаптывает себе дорогу через огромные сугробы. Кадры опубликовал портал ABC News в социальной сети Twitter.
Как сказано в описании к видео, у маленького щенка
вельш-корги
это был первый опыт такой прогулки после сильного снегопада. Пес практически полностью проваливался в сугробы.
Deep snow was no match for Pavlov the courageous corgi, who made the most of his first experience of heavy snowfall by becoming the world’s most adorable snow plow. https://t.co/2ZlUrKrSEb pic.twitter.com/47fNt26Ab7
— ABC News (@ABC) 16 марта 2018 г.
Видео активно комментируют пользователи социальной сети. Вместе с комментариями, выражающими умиление, люди отмечают, что щенок очень мужественен в преодолении препятствия в виде сугроба.
«Какой маленький солдат»
Маленького корги также уже назвали самым восхитительным снегоочистителем в мире.
Ранее сообщалось о том, как дрессированный кот Лева из Калининграда покорил не только жителей своего города, но и пользователей Сети.
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