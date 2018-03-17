Бразилец Талиска заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

Бразильский форвард португальской «Бенфики» Талиска, который второй сезон играет на правах аренды за турецкий «Бешикташ», неожиданно попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед" . «Право первой ночи» на 24-летнего нападающего имеют турки, могут выкупить его за 21 млн евро плюс 4 миллиона бонусов.

Однако, как стало известно английским экспертам, турецкая команда испытывает серьезные финансовые проблемы и вряд ли сможет оформить трансфер. Как сообщает португальское издание A Bola, агент игрока Жозе Мендеш уже достиг соглашения с «Бенфикой», чтобы переправить Талиску в «МЮ». Сделка по разным сведениям может составить от 35 до 40 млн евро.