«Арсенал» обратится в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из 1/4 финала Лиги Европы, «Милан» может перейти к арабам, Прокурор требует… 

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.
Обращение «Арсенала»
Среди всех российских клубов столичный ЦСКА остался единственным, кто до сих пор продолжает свою борьбу в еврокубках. «Локомотив» и "Зенит" выбыли из розыгрыша Лиги Европы после домашних неудач с «Атлетико» и «Лейпцигом» соответственно. А вот «красно-синие» сумели сделать практически невозможное — обыграть на выезде французский «Лион». Хотя домашнее поражение со счётом 0:1 также не сулило подопечным Виктора Ганчаренко ничего хорошего, армейцы сплотились вокруг команды, вокруг фигуры главного тренера и выдали фантастический матч на французском поле.
В пятницу днём церемония жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы определила в соперники ЦСКА лондонский «Арсенал». К вечеру пятницы «канониры», перестав хранить молчания, выпустили официальный коммюнике, который предупреждает своих болельщиков о том, что посещение фанатами «Арсенала» матча в столице России нежелательно из-за антибританских настроений, установившихся в России после скандала с отравлением бывшего шпиона британской разведки Сергея Скрипаля. А уже в ближайшие дни «Арсенал» намерен обратиться в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из числа участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы по политическим причинам. Интересно, будут ли и на футбольном уровне представители Великобритании использовать словосочетание «с высокой долей вероятности».
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"Милан" может перейти к арабам
Итальянский «Милан» может снова перейти к новому владельцу. «Россонери» заинтересовался арабский миллиардер, владелец компаний Саид Аль-Фаласи, который не только состоит в семье Аль Мактум, руководящих Дубаи, но и увлекается футболом с тех пор, как он по совету Каддафи приехал в Италию в конце 90-х годов и начал следить за Серией А.
Настоящий владелец миланцев Ли Йонхог испытывает финансовые трудности и близок к банкротству, поэтому клуб может перейти в собственность хедж-фонда США «Эллиот Менеджмент», у которого бизнесмен в свое время брал кредит на приобретение «Милана». А уже концом этой хитрой цепочки станет продажа клуба арабскому шейху.
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8 лет тюрьмы для Хаби Алонсо
Один из лучших футболистов Испании 2000-х годов Хаби Алонсо в очередной раз подозревается в уклонении от уплаты налогов. Прокурор будет требовать для игрока 8 лет тюремного заключения вместе со штрафом в размере 8 миллионов евро. Обвинение считает, что испанец в бытность действующим футболистом скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, которая была зарегистрирована на острове Мадейра. Тем самым налицо были фальсификации и подделки документов, а также желание скрыть свои реальные доходы от испанских властей.
Первоначально Хаби Алонсо обвинялся в уклонении от уплаты налогов в 2015 году, когда баску предъявили первые требования, но на тот момент он был оправдан. Теперь дело уже с новыми обстоятельствами снова отправляется в суд.
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"Манчестер Сити" грозит запрет на трансферы
ФИФА начало расследование вокруг нарушений «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками. Международная федерация футбола расширила расследование против манкунианского клуба из-за нарушения ими правил по трансферам несовершеннолетних футболистов. Виновниками пристального внимания ФИФА стали два африканских игрока — Джордж Дэвис и Доминик Одуро. Оба заявили, что выступали за молодёжку «Сити» до достижения ими возраста 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до наступления 18 лет.
В предыдущие годы похожие нарушения правил ФИФА привели к тому, что "Реал", «Барселона», Атлетико" получили дисциплинарные штрафы и запреты на покупки новых игроков. Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, «Голубая луна» будет планировать новый сезон без покупок новых футболистов.
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Тухель возглавит «Баварию»
Как сообщает немецкое издание Bild, нынешний рулевой клуба «Бавария» Юпп Хайнкес предстоящим летом покинет стан клуба. Руководители мюнхенцев настаивают на том, чтобы новый наставник самого влиятельного клуба Германии был немцем. С вероятностью в 90% тренером команды станет Томас Тухель, известный по деятельности в дортмундской «Боруссии» и «Майнце». Кандидатура будет обязательно утверждена в случае фиксации согласия со стороны президента «Баварии» Ули Хенесса. Отмечается, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддерживают вариант с Тухелем.