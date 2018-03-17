«Арсенал» обратится в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из 1/4 финала Лиги Европы, «Милан» может перейти к арабам, Прокурор требует…

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.

Обращение «Арсенала»

Среди всех российских клубов столичный ЦСКА остался единственным, кто до сих пор продолжает свою борьбу в еврокубках. «Локомотив» и "Зенит" выбыли из розыгрыша Лиги Европы после домашних неудач с «Атлетико» и «Лейпцигом» соответственно. А вот «красно-синие» сумели сделать практически невозможное — обыграть на выезде французский «Лион». Хотя домашнее поражение со счётом 0:1 также не сулило подопечным Виктора Ганчаренко ничего хорошего, армейцы сплотились вокруг команды, вокруг фигуры главного тренера и выдали фантастический матч на французском поле.

В пятницу днём церемония жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы определила в соперники ЦСКА лондонский «Арсенал». К вечеру пятницы «канониры», перестав хранить молчания, выпустили официальный коммюнике, который предупреждает своих болельщиков о том, что посещение фанатами «Арсенала» матча в столице России нежелательно из-за антибританских настроений, установившихся в России после скандала с отравлением бывшего шпиона британской разведки Сергея Скрипаля . А уже в ближайшие дни «Арсенал» намерен обратиться в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из числа участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы по политическим причинам. Интересно, будут ли и на футбольном уровне представители Великобритании использовать словосочетание «с высокой долей вероятности».

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"Милан" может перейти к арабам

Итальянский «Милан» может снова перейти к новому владельцу. «Россонери» заинтересовался арабский миллиардер, владелец компаний Саид Аль-Фаласи, который не только состоит в семье Аль Мактум, руководящих Дубаи, но и увлекается футболом с тех пор, как он по совету Каддафи приехал в Италию в конце 90-х годов и начал следить за Серией А.

Настоящий владелец миланцев Ли Йонхог испытывает финансовые трудности и близок к банкротству, поэтому клуб может перейти в собственность хедж-фонда США «Эллиот Менеджмент», у которого бизнесмен в свое время брал кредит на приобретение «Милана». А уже концом этой хитрой цепочки станет продажа клуба арабскому шейху.

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8 лет тюрьмы для Хаби Алонсо

Один из лучших футболистов Испании 2000-х годов Хаби Алонсо в очередной раз подозревается в уклонении от уплаты налогов. Прокурор будет требовать для игрока 8 лет тюремного заключения вместе со штрафом в размере 8 миллионов евро. Обвинение считает, что испанец в бытность действующим футболистом скрывал свои доходы от имиджевых прав через фирму, которая была зарегистрирована на острове Мадейра. Тем самым налицо были фальсификации и подделки документов, а также желание скрыть свои реальные доходы от испанских властей.

Первоначально Хаби Алонсо обвинялся в уклонении от уплаты налогов в 2015 году, когда баску предъявили первые требования, но на тот момент он был оправдан. Теперь дело уже с новыми обстоятельствами снова отправляется в суд.

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"Манчестер Сити" грозит запрет на трансферы

ФИФА начало расследование вокруг нарушений «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками. Международная федерация футбола расширила расследование против манкунианского клуба из-за нарушения ими правил по трансферам несовершеннолетних футболистов. Виновниками пристального внимания ФИФА стали два африканских игрока — Джордж Дэвис Доминик Одуро . Оба заявили, что выступали за молодёжку «Сити» до достижения ими возраста 18 лет. По правилам ФИФА запрещено заигрывать молодых игроков из других стран до наступления 18 лет.

В предыдущие годы похожие нарушения правил ФИФА привели к тому, что "Реал" , «Барселона», Атлетико" получили дисциплинарные штрафы и запреты на покупки новых игроков. Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, «Голубая луна» будет планировать новый сезон без покупок новых футболистов.

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