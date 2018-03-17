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Петерис Скудра: «Я бы хотел продолжить работу в „Торпедо“
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Петерис Скудра: «Я бы хотел продолжить работу в „Торпедо“ 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что хотел бы продолжить работу в этой команде. Скудра руководит «Торпедо» на протяжении лет. Как игрок он выступал в «Ак Барсе», «Баффало», «Бостоне», ЦСКА, «Ванкувере», «Питтсбурге» и других клубах.
— Состоялся разговор, на котором мне было предложено продолжить работу. Но конкретики не было. И с моей стороны есть вопросы, — цитирует официальный сайт КХЛ Скудру. — Для меня всегда важно, куда двигается организация, какие цели перед собой ставит и как собирается к ним идти. Ответов на эти вопросы пока нет.
— Если будут даны ответы, которые вас устроят — останетесь? — Одно могу сказать точно: ни у меня, ни у тренерского штаба не стоит задачи уйти из «Торпедо».
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