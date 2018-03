Анна Сидорова: «Круто, когда игры еще не начались, а российские флаги уже на трибунах»

Россиянка Анна Сидорова​ перед стартом чемпионата мира призналась, что рада видеть российские флаги на трибунах.

"Официальная раскатка прошла, завтра стартуем. Круто, когда игры еще не начались, а российские флаги уже на трибунах", — написала Сидорова в Инстаграме.

Официальная раскатка прошла, завтра стартуем 👌🏼 Круто, когда Игры ещё не начались, а российские флаги уже на трибунах ☺️☺️☺️👏🏼👏🏼👏🏼 Can’t wait to start the Championship! Great to have Russian support here even before the game’s started!👍🏼👍🏼👍🏼 #чемпионатмира #curling #wwcc2018 #wwcc #championship #world #керлинг #командароссии #канада #россия #canada #russia #northbay #ontario #cheer #support #ice #icerink #лед #shotoniphone

Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna) 16 Мар 2018 в 11:17 PDT