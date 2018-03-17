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Мэтт Эллисон: Когда выстояли в меньшинстве втроем, это зарядило нас энергией
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Мэтт Эллисон: Когда выстояли в меньшинстве втроем, это зарядило нас энергией 

Советский спорт 9 часов назад
— Было очень важно выстоять в меньшинстве при счете 1:2. Василий Кошечкин играл здорово в том моменте. Когда тебе удается выстоять в меньшинстве втроем, это добавляет тебе сил. Нас это зарядило энергией. Любая победа в плей-офф очень важна. Мы играли против сильной команды. Оба соперника были хороши, и очень важно, что мы забили первыми в овертайме. При счете 0:2 мы ничего не меняли в своей игре. Разве что уменьшили количество ошибок, забили свои моменты. Мы активнее шли на ворота, когда стали проигрывать, — сказал нападающий.
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