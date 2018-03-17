Фигуристка Дюамель выступила против торговли собачьим мясом

Канадская фигуристка Меган Дюамель , завоевавшая командное золото и бронзу Олимпийских игр — 2018 в паре с Эриком Рэдфордом , выступает за прекращение торговли собачьим мясом, распространенной в азиатских странах. Об этом сообщает The Canadian Press.

"Несмотря ни на что, среди них есть дружелюбные, и я думаю, что они очень хорошо адаптируются к дому и любящим хозяевам. Надеюсь, все они найдут хозяев — тех, кто будет к ним хорошо относиться", — заявила спортсменка..

Ранее Дюамель спасла выращиваемую на убой собаку в Пхенчхане.