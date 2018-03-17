Уссем Ауар: «Хочу стать великим полузащитником»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар мечтает стать одним из лучших на своей позиции. Тем не менее, он не стал обещать, что всю свою карьеру проведет во французском клубе.

— Я продолжаю смотреть футбольные видео и матчи, но сейчас у меня гораздо меньше времени для этого, — цитирует L'Equipe Ауара. — Где я буду через десять лет? Возможно, если все пойдет хорошо, то на своем пике. Что касается клуба, то не знаю, где буду развиваться, но надеюсь, что смогу стать великим футболистом на моей позиции. Это часть моих мечтаний и целей!