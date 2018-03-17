Ещё
Уссем Ауар: «Хочу стать великим полузащитником»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уссем Ауар: «Хочу стать великим полузащитником» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар мечтает стать одним из лучших на своей позиции. Тем не менее, он не стал обещать, что всю свою карьеру проведет во французском клубе.
— Я продолжаю смотреть футбольные видео и матчи, но сейчас у меня гораздо меньше времени для этого, — цитирует L'Equipe Ауара. — Где я буду через десять лет? Возможно, если все пойдет хорошо, то на своем пике. Что касается клуба, то не знаю, где буду развиваться, но надеюсь, что смогу стать великим футболистом на моей позиции. Это часть моих мечтаний и целей!
Спорт-Экспресс: последние новости
Валерий Редкозубов: "Рад бронзе. Всю Паралимпиаду провел на обезболивающих" Брат Фарфана задержан полицией по подозрению в мошенничестве Тренер лыжниц: "Любая медаль в эстафете в данных обстоятельством будет подвигом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение