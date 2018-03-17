Президент FIFA о российских футболистах: «Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше» 

Президент FIFA подшутил над российскими футболистами. Джанни Инфантино сказал, что с допингом наши спортсмены играли бы лучше, пишет ТАСС.
«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — сказал глава FIFA.
Он также сообщил, что все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трёх последних международных турнирах, дали отрицательный результат.
«Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне. Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на чемпионате Европы — 2016 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии», — рассказал Джанни Инфантино.