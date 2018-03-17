Президент FIFA о российских футболистах: «Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше»

Президент FIFA подшутил над российскими футболистами. Джанни Инфантино сказал, что с допингом наши спортсмены играли бы лучше, пишет ТАСС

«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — сказал глава FIFA.

Он также сообщил, что все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трёх последних международных турнирах, дали отрицательный результат.