Президент FIFA рассказал о чистых допинг‐пробах россиян 

Глава FIFA Джанни Инфантино рассказал о чистых допинг‐пробах российских футболистов. Он особенно отметил невозможность России повлиять на антидопинговый контроль.
Контрольные тесты, взятые для трех последних состязаний у спортсменов сборной России не показали положительного результата. На пресс-конференции
президент Международной федерации футбола заверил журналистов в том, что Россия, выступающая организатором
ЧМ-2018, не имеет возможности повлиять на антидопинговую комиссию и принимаемые ею решения.
Все образцы проверяются в Лозанне. Мы проверили всех футболистов на кубке Конфедераций 2017 года и все результаты отрицательные. То же касается чемпионата Европы, который прошел годом ранее. Та же ситуация и с мундиалем в Бразилии
— Джанни Инфантино.
Чиновник позволил себе пошутить, что в случае приема допинга футболисты российской сборной могли бы играть лучше.
Антидопинговое агентство WADA заявило, что в докладе, который касается 2014 года, значатся 34 футболиста сборной РФ. Их тесты показали положительный результат по допингу. Осенью 2016 года ФИФА потребовала данные об 11 футболистах из доклада и результаты двух спортсменов вызвали подозрение, после чего было начато расследование. Ими являются Руслан Камболов и Иван Князев.
Президент FIFA также обратился к членам исполнительного совета федерации с просьбой создать международную женскую лигу. Таким образом планируется привлечь внимание к женскому футболу.