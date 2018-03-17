Президент FIFA рассказал о чистых допинг‐пробах россиян

Глава FIFA Джанни Инфантино рассказал о чистых допинг‐пробах российских футболистов. Он особенно отметил невозможность России повлиять на антидопинговый контроль.

Контрольные тесты, взятые для трех последних состязаний у спортсменов сборной России не показали положительного результата. На пресс-конференции

президент Международной федерации футбола заверил журналистов в том, что Россия, выступающая организатором

ЧМ-2018, не имеет возможности повлиять на антидопинговую комиссию и принимаемые ею решения.

Все образцы проверяются в Лозанне. Мы проверили всех футболистов на кубке Конфедераций 2017 года и все результаты отрицательные. То же касается чемпионата Европы, который прошел годом ранее. Та же ситуация и с мундиалем в Бразилии

— Джанни Инфантино.

Чиновник позволил себе пошутить, что в случае приема допинга футболисты российской сборной могли бы играть лучше.

Иван Князев. Антидопинговое агентство WADA заявило, что в докладе, который касается 2014 года, значатся 34 футболиста сборной РФ. Их тесты показали положительный результат по допингу. Осенью 2016 года ФИФА потребовала данные об 11 футболистах из доклада и результаты двух спортсменов вызвали подозрение, после чего было начато расследование. Ими являются Руслан Камболов