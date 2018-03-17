Динияр Билялетдинов: «Вряд ли „Локомотив“ растеряет свое преимущество»

Бывший полузащитник "Спартака" , «Рубина» и сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» заявил, что в теории «Спартак» может догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России, хотя это маловероятно. Кроме того, Билялетдинов считает, что ЦСКА не хватит ресурсов, чтобы одновременно бороться за победу в чемпионате и в Лиге Европы.

— «Спартак» сможет догнать «Локомотив»?

— Кто знает? В декабре красно-белые 0:7 проигрывали"Ливерпулю". Все зависит от того, как команда вкатится в чемпионат — это задача коллектива в целом.

— Отрыв лидера — 8 очков.

— Все-таки «Локо» вряд ли растеряет преимущество, поскольку уже встречался со «Спартаком». ЦСКА может навязать борьбу, но у вряд ли хватит ресурсов на два фронта. Вскоре армейцам предстоит выложиться в двух сложных матчах с «Арсеналом». ( Евгений БЕЛОУСОВ

Полное интервью Динияда Билялетдинова