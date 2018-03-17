Динияр Билялетдинов: «Вряд ли „Локомотив“ растеряет свое преимущество» 

Бывший полузащитник "Спартака", «Рубина» и сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» заявил, что в теории «Спартак» может догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России, хотя это маловероятно. Кроме того, Билялетдинов считает, что ЦСКА не хватит ресурсов, чтобы одновременно бороться за победу в чемпионате и в Лиге Европы.
— «Спартак» сможет догнать «Локомотив»?
— Кто знает? В декабре красно-белые 0:7 проигрывали"Ливерпулю". Все зависит от того, как команда вкатится в чемпионат — это задача коллектива в целом.
— Отрыв лидера — 8 очков.
— Все-таки «Локо» вряд ли растеряет преимущество, поскольку уже встречался со «Спартаком». ЦСКА может навязать борьбу, но у вряд ли хватит ресурсов на два фронта. Вскоре армейцам предстоит выложиться в двух сложных матчах с «Арсеналом». (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полное интервью Динияда Билялетдинова