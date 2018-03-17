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Российские шорт-трекисты успешно преодолели квалификацию чемпионата мира
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Российские шорт-трекисты успешно преодолели квалификацию чемпионата мира 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российские шорт-трекисты на проходящем в канадском Монреале чемпионате мира успешно преодолели квалификационный турнир. Примечательно, что Семен Елистратов и Виктор Ан пробились в следующий раунд в дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Еще один представитель России — Денис Айрапетян стал финалистом забега на 1500 метров.
Также успешными квалификациями отличились и российские спортсменки. Так, Софья Просвирнова преодолела отборочное сито всех трех дистанций, в то время как Екатерина Ефременкова — двух. Россиянка стала финалисткой на дистанциях 1000 и 1500 метров.
Финальные заезды у мужчин и женщин в каждой из дисциплин стартуют 17 марта. Завершатся же состязания 18 марта командными гонками у женщин (3000 метров) и у мужчин (5000 метров).
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