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Китайцы Фань Чжэньдун и Сюй Синь выиграли открытый чемпионат Катара по настольному теннису в мужском парном разряде

Прыжки в воду -- Пекинский этап Мировой серии: китаянки Чжан Цзяци и Жэнь Цянь выиграли золото и серебро на 10-метровой вышке