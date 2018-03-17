Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — На фото — обзор соревнований в рамках CBA-2017/2018 — регулярного турнира Китайской баскетбольной ассоциации /CBA/. Фотографии Синьхуа