Миши Батшуайи: «Бундеслига — одна из лучших лиг в мире, команды здесь играют по-разному»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи​ признался, что доволен первым месяцем в чемпионате Германии. Также он отметил, что в бундеслиге команды играют в разных стилях.

— Первый месяц в «Боруссии» пролетел мгновенно, — цитирует пресс-служба бундеслиги Батшуайи. — Много хорошего произошло для меня в футболе, что было фантастично. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Бундеслига — это одна из лучших лиг в мире. Здесь очень физически сложно играть, есть много фантастических стадионов, о которых я знал и ранее, а также хорошие игроки. В общем, это отличный чемпионат. Некоторые команды в Германии играют более закрыто, а некоторые — больше атакуют.