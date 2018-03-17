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Миши Батшуайи: «Бундеслига — одна из лучших лиг в мире, команды здесь играют по-разному»
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Миши Батшуайи: «Бундеслига — одна из лучших лиг в мире, команды здесь играют по-разному» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи​ признался, что доволен первым месяцем в чемпионате Германии. Также он отметил, что в бундеслиге команды играют в разных стилях.
— Первый месяц в «Боруссии» пролетел мгновенно, — цитирует пресс-служба бундеслиги Батшуайи. — Много хорошего произошло для меня в футболе, что было фантастично. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Бундеслига — это одна из лучших лиг в мире. Здесь очень физически сложно играть, есть много фантастических стадионов, о которых я знал и ранее, а также хорошие игроки. В общем, это отличный чемпионат. Некоторые команды в Германии играют более закрыто, а некоторые — больше атакуют.
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