Оренбург — Олимпиец: прогноз на победу хозяев

Чемпионат ФНЛ набирает обороты. Лидеры подтвердили свои серьёзные намерения в борьбе за повышением в классе в прошлом туре. Не время расслабляться, играем дальше.

Оренбург

"Оренбург" провёл подготовку ко второй части сезона по индивидуальному графику, не прибегая к участию в кубке ФНЛ. Усиление, с прицелом на выход в РФПЛ, после старта принесло три очка. Однако в крайнем туре подопечные Владимира Федотова стали главными творцами сенсации. Со знаком минус, правда. «Луч-Энергия» грамотно оборонялся 88 минут и реализовал свой шанс. В итоге, прервалась двенадцатиматчевая беспроигрышная серия представителей «края пуховых платков».

Олимпиец

"Олимпиец" три тура подряд делит очки. В крайний игровой день, в отличие от предпоследнего тура, удалось забить. Радик Хайрулов вывел нижегородцев вперёд уже на седьмой минуте матча. Но подопечным Николая Писарева не хватило почти полчаса, чтобы удержать победный результат.

Где смотреть матч

Игра «Оренбург» — «Олимпиец» состоится 17.03.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Оренбург" — «Олимпиец»: +1=0-0. Разница мячей: 1:0.

В матче первого круга «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Эта встреча является единственным очным поединком команд.

Интересные факты

— «Оренбург» прервал семиматчевую победную серию. В прошлом туре «горожане» уступили «Лучу-Энергии».

— «Оренбург» не проигрывал с 16 сентября 2017 года, т.е. на протяжении 12 поединков, лишь раз, за это время, сыграв вничью. Серия прервалась 10 марта 2018 года.

— «Олимпиец» имеет беспроигрышную серию, насчитывающую семь матчей.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Оренбург" в прошлом туре потерпел сенсационное поражение, осложнив себе жизнь в борьбе за прямой выход в РФПЛ. Второй осечки допускать нельзя, П1-1,42.

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