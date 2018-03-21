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Алексей Сорокин: «На матче Россия — Бразилия должно быть, как на чемпионате мира»
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Алексей Сорокин: «На матче Россия — Бразилия должно быть, как на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что с точки зрения организации матч 23 марта между сборными России и Бразилии будет максимально приближен к реалиям чемпионата мира.
— Насколько готовы «Лужники» к приему второго большого матча?
— Стадион готов. Все совещания проведены, планы согласованы. Вся операционная деятельность будет максимально приближена к тому, что будет во время чемпионата мира.
— Как будет с выходом зрителей? Нет опасений, что, как и после матча Россия — Аргентина, болельщики больше часа добирались от стадиона до метров?
— Насколько нам известно, предприняты все меры, чтобы выход был комфортным. Правительство Москвы сделало для этого все возможное. В этом плане тоже организация должна быть максимально приближенной к реалиям чемпионата мира.
— Сколько ждете зрителей?
— Цифры есть у РФС как у организатора матча, но интуитивно я думаю, что будет полный стадион! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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