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ФИФА довольна темпами продаж билетов на чемпионат мира — 2018
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ФИФА довольна темпами продаж билетов на чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что руководство ФИФА довольно темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира в России.
"Продажи идут хорошо, за первый день было продано очень большое количество. Это удовлетворяет не только нас, но и ФИФА: сейчас рассказали им о темпах продаж, руководство организации осталось удовлетворенным.
Следующий этап — продажи в билетных центрах, там будет распродаваться все, что осталось — билеты всех категорий, потому что они никогда не распродаются в первых двух волнах. Другое дело, что на какие-то матчи спрос выше, поэтому туда каких-то билетов может не быть", — цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 350 тысяч билетов на матчи чемпионата мира — 2018 продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж.
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