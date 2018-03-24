ФИФА оценила уровень организации на матче сборных России и Бразилии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что уровень организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии не вызвал нареканий у ФИФА.

"Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка, это хороший показатель. С точки зрения организации все прошло штатно, схемы выгрузки сработали. Сейчас я нахожусь рядом с представителем ФИФА Колином Смитом , никаких нареканий по организации матча нет", — цитирует Сорокина ТАСС

"Мы видим, что никаких сложностей и заторов нет. Есть плотный поток, но для такой аудитории это нормально", — добавил Сорокин.