Сорокин назвал матч России и Бразилии близким к репетиции ЧМ-2018 в организации

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что контрольную встречу сборных России и Бразилии можно назвать максимально близкой к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане. Слова чиновника приводит ТАСС

"Это второй тестовый матч в «Лужниках», каждый из таких матчей очень важен для нас — мы тестируем разные сервисы, которые потом будут предлагаться гостям чемпионата мира. Проверяем, конечно, немножко в усеченном режиме, но нам это даст возможность понять, как это все работает на конкретном стадионе.

Будет применена схема управления потоками транспорта, которая будет максимально близка к условиям чемпионата мира — это, пожалуй, самое главное. Этот матч можно назвать максимально близким к генеральной репетиции чемпионата мира в организационном плане, посмотрим, будут ли еще матчи на этом стадионе", — сказал Сорокин.

Также он поделился своими ожиданиями от встречи.

"Остается не так много времени до чемпионата мира, и каждая игра важна для нашей сборной. Встретятся две совершенно разные школы, разные манеры игры — думаю, что будет интересно", добавил гендиректор оргкомитета.

Матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта на стадионе «Лужники». Начало в 19:00 (мск).