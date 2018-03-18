Гол Педро в дополнительное время вывел «Челси» в полуфинал Кубка Англии по футболу

«Челси» победил «Лестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В основное время команды обменялись голами. В составе «Челси» отличился Альваро Мората (42-я минута), у «Лестера» забил Джейми Варди (76-я минута). В дополнительное время, на 105-й минуте полузащитник «Челси» Педро принёс победу подопечным Антонио Конте. В другом матче дня «Саутгемптон» переиграл « Уиган Атлетик » со счётом 2:0. Тем самым «Челси» и «Саутгемптон» вышли в полуфинал английского кубка. Ранее « Манчестер Юнайтед » в родных стенах обыграл «Брайтон» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.