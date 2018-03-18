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Гол Педро в дополнительное время вывел «Челси» в полуфинал Кубка Англии по футболу
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Гол Педро в дополнительное время вывел «Челси» в полуфинал Кубка Англии по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Челси» победил «Лестер Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1.
В основное время команды обменялись голами. В составе «Челси» отличился Альваро Мората (42-я минута), у «Лестера» забил Джейми Варди (76-я минута).
В дополнительное время, на 105-й минуте полузащитник «Челси» Педро принёс победу подопечным Антонио Конте.
В другом матче дня «Саутгемптон» переиграл «Уиган Атлетик» со счётом 2:0.
Тем самым «Челси» и «Саутгемптон» вышли в полуфинал английского кубка.
Ранее «Манчестер Юнайтед» в родных стенах обыграл «Брайтон» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
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