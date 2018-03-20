Андрей Свечников дисквалифицирован на четыре матча за удар в голову

Нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри» Андрей Свечников получил дисквалификацию на четыре встречи. Россиянин был наказан за удар в голову. Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Generals Live.