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Андрей Свечников дисквалифицирован на четыре матча за удар в голову
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Андрей Свечников дисквалифицирован на четыре матча за удар в голову 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри» Андрей Свечников получил дисквалификацию на четыре встречи. Россиянин был наказан за удар в голову.
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Generals Live.
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