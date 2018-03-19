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Итоги дня для россиян в АХЛ: 25-е очко Воробьёва, второй гол Дыбленко
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Итоги дня для россиян в АХЛ: 25-е очко Воробьёва, второй гол Дыбленко 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В ночь с 18 на 19 марта мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие пятеро россиян. Лучший снайпер лиги нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков отметился передачей, форвард «Лихай Вэлли» Михаил Воробьёв набрал 25-е очко в сезоне. Защитник «Бингхэмптона» Ярослав Дыбленко забил второй гол в сезоне.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Зыков (н)«Шарлотт»0+1010Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»0+102+1Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0000Костин (н)«Сан-Антонио»0000Дыбленко (з)«Бингхэмптон»1+001+1
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