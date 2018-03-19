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Хавбек сборной Уругвая: «Нам нравится, когда все болеют против нас»
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Хавбек сборной Уругвая: «Нам нравится, когда все болеют против нас» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Уругвая Наитан Нандес отметил, что в стране давно и хорошо налажена работа со сборными младших возрастов. Хавбек также добавил, что уругвайцам нравится, когда все болеют против них.
— Главный тренер Оскар Табарес сумел создать в сборной сплав старожилов и совсем молодых новичков вроде меня, — цитирует пресс-служба ФИФА Нандеса. — Он стал одним из тех, кто влился в команду в непростой период, когда над Уругваем нависла реальная угроза в пятый раз подряд угодить в межконтинентальные стыковые матчи.
В Уругвае давно и хорошо налажена работа со сборными младших возрастов, благодаря чему игроки вырастают подготовленными. Когда попадаешь во взрослую команду, хорошо знаком не только с партнерами, но и с принципами, по которым сборная работает и живет. Даже самые именитые футболисты не задирают нос. Благодаря этому новичкам легче влиться в коллектив.
Любой футболист, как бы ни старался поддерживать наилучшую форму, не в состоянии избежать спадов. Для меня такой период послужил стимулом для роста.
Да, мы ждем мундиаля и окончательной заявки, но я не собираюсь сходить из-за этого с ума и просто стараюсь получать удовольствие от каждого дня. Мне нужно быть в форме, чтобы достойно выступать за клуб. Одновременно это даст мне шанс попасть на чемпионат мира.
Напомним, что Уругвай на чемпионате мира-2018 сыграет в одной группе с Россией, Саудовской Аравией и Египтом.
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