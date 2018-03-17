Добро пожаловать домой. Как «Рубин» подарил «Спартаку» три очка

Весенний футбол в России — это всегда весело, особенно когда в середине марта на город опускается мороз. Весь здравый смысл был против того, что матч в Казани проходил в таких погодных условиях, но игра в итоге выдалась жаркой и компенсировал минус на термометре.

Чувствуйте себя, как дома

Приезд московского «Спартака» — всегда событие для города, в котором есть футбольная команда. Мало того, что «Спартак» на данный момент является действующим чемпионом страны, так и народной эту команду до сих пор называют недаром: на трибунах в день матча преимущество болельщиков «красно-белых» было очевидным, а номинальные гости, по сути, играли, как у себя дома.

Причем на улицах в день игры можно было увидеть не только фанатов, приехавших на выезд (их очень просто определить не только по соответствующей расцветке одежды, но и по поведению), но и местных любителей футбола, которые 1-2 раза в год облачаются в красно-белую символику и идут на стадион. Оккупирован был даже отель, в который заехали москвичи — сюда болельщики приехали за фотографиями и автографами.

Сложно представить, что кроме «Спартака» могло собрать почти 15 тысяч человек на «Казань Арене» субботним вечером, когда на улице -16 градусов. А не играй в паре километров «Ак Барс» с «Металлургом» в плей-офф КХЛ, глядишь, на трибунах собралось бы на 5-6 тысяч больше. И пока сердце представителей FIFA и людей, ответственных за подготовку Казани к чемпионату мира, обливалось кровью при взгляде на газон, игра претендовала на один из самых посещаемых домашних матчей «Рубина» в сезоне — даже первый матч после возвращения Бердыева не вызывал в городе такого ажиотажа.

В атаке — без лидеров

На неделе перед матчем из стана «Рубина» пришла новость о расставании с очередным игроком — Ильзат Ахметов не стал переподписывать контракт с клубом на предложенных финансовых условиях и перешел в статус свободного агента. Чуть раньше так же с поступил Максим Канунников, а «Рубин» нелепо потерял двух игроков атаки уже после закрытия трансферного окна и лишился разнообразия в линии нападения.

Ивелин Попов за первые пару матчей после возобновления чемпионата успел стать самым полезным игроком атаки у «Рубина» и полюбиться местным болельщикам, но по условиям арендного соглашения не имел права выходить на поле в матче против «Спартака».

Сердар Азмун не попал даже в заявку, потому в старте у Казани вышли молодой Жемалетдинов и вечно молодой Карадениз. У «Спартака» тоже были потери в линии нападения — Промес перебрал желтых карточек, вне игры остался и Зе Луиш. Вот только у Москвы даже эти игроки имеют альтернативу, а у Казани в запасе на игру были такие люди, как Коновалов, Голдобин и Шекари.

Гостеприимная защита

«Рубин» в таком и любом другом составе может играть со «Спартаком» только от обороны и никак иначе — это стиль Бердыева, с которым Курбан Бекиевич в свое время обыгрывал и более именитых соперников. Вот и на этот раз хозяева без особого недовольства с первых минут отдали мяч под контроль «красно-белых» и принялись искать шансов на контратаках. «Спартак» владел мячом 60% времени, но до штрафной почти не доходил.

Так бы «Рубин» и играл до тех пор, пока не убежал в результативную контратаку, но тренерский план на матч рухнул на 18-й минуте, когда, казалось, самый опытный защитник команды Сезар Навас сначала махнул мимо мяча, а потом тычком вывел 1 на 1 с Джанаевым нападающего соперника. Софьян Ханни мяч в сетку с грехом пополам протолкнул и открыл счет голам в российской премьер-лиге. В «Андерлехте», где алжирец играл до «Спартака», свой первый мяч он тоже забил в ворота команды Бердыева — тогда еще «Ростова».

«Рубин» сначала ответил стремительным прорывом по флангу Карадениза и желтой карточкой для Максимовича, а затем до конца тайма медленно, но верно, перевел игру на чужую половину поля и несколько раз очень здорово подошел к владениям скучающего Селихова. Вот только создавать моменты у своих ворот казанцам удавалось в разы лучше, чем у чужих. За минуту до конца основного времени тайма Руслан Камболов решил отдать передачу поперек своей штрафной и угодил прямо в Луиса Адриано. От второго пропущенного Казань спас Джанаев, а самостоятельно «Спартак» опасных моментов так и не создал.

Дежавю Нобоа

Татарстанское гостеприимство распространялось не только на нападающих «Спартака», но и вообще на всех людей с красно-белой символикой, которые оказались на стадионе в этот вечер — в перерыве специально для них под сводами арены зазвучала песня Максим «Знаешь ли ты». Пели всей ареной.

Но с первых минут второго тайма мяч оказался уже под контролем казанцев, которые все-таки решили побороться за очки в этом матче. Футболисты «Рубина» комбинировали на чужой половине поля и волнами накатывали на ворота гостей, при этом используя все возможные пути к чужой штрафной. В центре уже традиционно этой весной была активна тройка полузащиты Нобоа-Могилевец-Подберезкин, чуть реже полезно подключался Энаке, еще реже — Кудряшов.

Результатом активности стали многочисленные стандарты, которыми «Рубин» при всей своей любви к ним очень долго не мог воспользоваться. Прорвало на 61-й минуте, когда Карадениз после подачи углового сначала попал в соперника, а со второй попытки положил мяч прямо на голову Кристиану Нобоа, который вколотил его в ворота. Гол прибрел такую же историческую особенность, как и мяч Ханни: в 2007-м году эквадорец забил свой первый гол за «Рубин» именно в ворота «Спартака».

«Спартак» ошибок не прощает

«Казань Арена» в итоге увидела в итоге два абсолютно разных тайма, когда сначала лучше были гости, а потом «Рубин» сначала сравнял счет, а потом был гораздо ближе к тому, чтобы забить второй. Причем если казанцы во второй половине встречи прижали «красно-белых» своими уверенными действиями, то в первом только глупые ошибки в обороне создавали опасность у ворот Джанаева. На старте заключительной десятиминутки «Спартак» вновь наказал хозяев за нелепые действия в защите.

Камболов все-таки достиг цели — подарить мяч нападающему соперника, а Луис Адриано, к которому отскочил снаряд, второй раз прощать не стал. Бразилец одним движением уложил на газон всю защиту и «прошил» вратаря «Рубина». Казань, уже смирившаяся с ничьей, вновь рванула вперед, но время работало против команды. К тому, чтобы сравнять счет, ближе всех был все тот же Кристиан Нобоа, но его удар со штрафного пришелся в крестовину.

«Рубин» играл действительно хорошо во втором тайме и мог делать это и в первой половине, если бы не придумал сам себе проблем. Казань даже была близка ко второму голу, но пропустила в ответной же атаке и осталась с нулем. Впереди команды ждет двухнедельный перерыв и пауза на игры сборных, после чего, хотелось бы верить, в состав вернется Азмун, Попов, и парни Бердыева еще покажут хорош й футбол до конца сезона. Предпосылки для этого есть, хоть и сделать это в юбилейном, 400-м матче Бекиича, у руля клуба не вышло. А пока — 27 очков и девятое место.

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Нобоа, 61 — Ханни, 18; Адриано, 81.

Предупреждения: Кудрящов, 23; Гранат, 48 — Максимович, 9; Фернандо, 60.

«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Нобоа, Подберезкин, Могилевец, Жемалетдинов, Карадениз.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни (Роша, 68), Адриано.