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Футбольный агент оценил шансы ЦСКА в матчах против «Арсенала» в Лиге Европы
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Футбольный агент оценил шансы ЦСКА в матчах против «Арсенала» в Лиге Европы 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Reuters
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы московского ЦСКА в четвертьфинальных поединках Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
"Конечно, всем бы хотелось услышать, что у ЦСКА отличные шансы на выход в полуфинал, но это не совсем так", — цитирует Селюка газета «Известия». — Армейцам будет сложно противостоять лондонцам.
Он отметил, что сейчас «Арсенал» не та команда, которой она была три-четыре года назад.
"В то время у москвичей точно не было бы шансов. Но сейчас «Арсенал» очень мотивирован, им нужна Лига чемпионов, это понимают все. Достать путевку, победив в Лиге Европы, гораздо реальнее, чем попасть в четверку в чемпионате Англии.
Хочется пожелать красно-синим удачи — возможно, именно она может стать решающим фактором в их противостоянии с английским грандом", — добавил Селюк.
ЦСКА по итогам 1/8 Лиги Европы победил «Лион» и вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с «Арсеналом». Матчи пройдут 5 апреля (в Лондоне) и 12 апреля (в Москве).
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