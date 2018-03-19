Футбольный агент оценил шансы ЦСКА в матчах против «Арсенала» в Лиге Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы московского ЦСКА в четвертьфинальных поединках Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

"Конечно, всем бы хотелось услышать, что у ЦСКА отличные шансы на выход в полуфинал, но это не совсем так", — цитирует Селюка газета «Известия» . — Армейцам будет сложно противостоять лондонцам.

Он отметил, что сейчас «Арсенал» не та команда, которой она была три-четыре года назад.

"В то время у москвичей точно не было бы шансов. Но сейчас «Арсенал» очень мотивирован, им нужна Лига чемпионов, это понимают все. Достать путевку, победив в Лиге Европы, гораздо реальнее, чем попасть в четверку в чемпионате Англии.

Хочется пожелать красно-синим удачи — возможно, именно она может стать решающим фактором в их противостоянии с английским грандом", — добавил Селюк.

ЦСКА по итогам 1/8 Лиги Европы победил «Лион» и вышел в четвертьфинал, в котором сыграет с «Арсеналом». Матчи пройдут 5 апреля (в Лондоне) и 12 апреля (в Москве).